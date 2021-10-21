新興亞洲市場自大陸監管改革、能耗雙控等壓力、東南亞疫情及聯準會轉鷹政策以來出現較大震盪。但今年以來，印度股市漲幅高居亞股第一，維持領先態勢，且內需成長動能顯著擴張。根據資料，印度第四季預估GDP成長為5.8％，明年預估GDP成長更來到約7％，印度股市前景持續樂觀。

野村印度潛力基金經理人陳亭安指出，2020年亞洲多國GDP呈負成長，印度為少數持續成長的經濟體，今年更挾帶各項紅利、擺脫去年疫情包袱，在新興市場中一枝獨秀。

首先，印度服務業復甦快速，9月製造業PMI為53.7、服務業PMI為55.2，皆在榮枯線50以上，展現強勁經濟成長力道。其次，隨著每日新增確診案例大幅下降，Covid-19疫情不再對印度造成衝擊。

第三，印度政府對電子製造業釋出利多，推動生產獎勵計畫，針對手機及指定電子零件產業進行補貼，並擴大出口基礎，可望吸引更多外資進駐。第四，與大陸和越南等國家相比，印度的人工成本低廉，可望接棒成為電子業製造主力地區。

陳亭安認為，印度各項經濟指標處於復甦階段，且近兩季度股票市場的內資流入較外資更積極，因此看好內需市場。MSCI印度指數預估12個月本益比為22倍，高於過去五年本益比平均值17倍，由於市場評價來到較高水準，建議採取由下而上的選股策略，並逢低買進。

(時報資訊)