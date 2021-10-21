台股21日呈現大區間洗刷格局，早盤往上挑戰萬七壓力後，台股獲利賣壓再度出籠拉回，終場台股再收在平盤附近位置，成交金額放大至3,077億。面臨萬七壓力位置，目前台股將續做賣壓沉澱，短線以區間格局看待台股。
外資現貨買超68億，期貨淨空單增加至18,163口。自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為200餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。
群益期貨指出，外資期現貨中性不變，自營商選擇權持續中性，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面台股出現上影線K棒，目前萬七壓力位置仍屬沉重，短線台股將續做壓縮的三角收斂格局。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：