台股21日呈現大區間洗刷格局，早盤往上挑戰萬七壓力後，台股獲利賣壓再度出籠拉回，終場台股再收在平盤附近位置，成交金額放大至3,077億。面臨萬七壓力位置，目前台股將續做賣壓沉澱，短線以區間格局看待台股。

外資現貨買超68億，期貨淨空單增加至18,163口。自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為200餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

群益期貨指出，外資期現貨中性不變，自營商選擇權持續中性，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面台股出現上影線K棒，目前萬七壓力位置仍屬沉重，短線台股將續做壓縮的三角收斂格局。

(時報資訊)

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