港股21日開高走低，午後跌幅擴大。截至收盤，恒生指數跌0.45％，報26,017.53點。國企指數跌0.03％，報9,273.57點。紅籌指數漲0.34％，報3,890.25點。
大陸保險企業漲幅居前，中國平安漲7.54％，中國人壽漲超2％，中國太保漲近3％。
另外，大陸房地產股也表現強勢，融創中國漲超10％，龍湖集團漲7.64％，旭輝控股集團漲8.70％，合生創展集團漲7.57％。
「恒大系」領跌，主要因恒大出售恒大物業51％股權一案破局。21日復牌的中國恒大跌12.54％，恒大物業跌8.01％，恒大汽車跌2％，恒騰網路跌1.38％。
恒生科技指數跌近1％。其中，比亞迪電子跌4.65％，京東健康跌近3％，美團跌近2％，小米跌1.54％。
(時報資訊)
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