港股21日開高走低，午後跌幅擴大。截至收盤，恒生指數跌0.45％，報26,017.53點。國企指數跌0.03％，報9,273.57點。紅籌指數漲0.34％，報3,890.25點。

大陸保險企業漲幅居前，中國平安漲7.54％，中國人壽漲超2％，中國太保漲近3％。

另外，大陸房地產股也表現強勢，融創中國漲超10％，龍湖集團漲7.64％，旭輝控股集團漲8.70％，合生創展集團漲7.57％。

「恒大系」領跌，主要因恒大出售恒大物業51％股權一案破局。21日復牌的中國恒大跌12.54％，恒大物業跌8.01％，恒大汽車跌2％，恒騰網路跌1.38％。

恒生科技指數跌近1％。其中，比亞迪電子跌4.65％，京東健康跌近3％，美團跌近2％，小米跌1.54％。

(時報資訊)

#恒指 #恒大系 #科技股

主要市場指數

紐約道瓊
35609.34 +152.03(0.43%)
05:04
S&P500
4536.19 +16.56(0.37%)
05:04
Nasdaq
15121.68 -7.41(0.05%)
05:16
費半指數
3374.22 -7.23(0.21%)
05:16
日經225
28708.58 -546.97(1.87%)
14:15
南韓KOSPI
3007.33 -5.80(0.19%)
17:03
香港恆生
26017.53 -118.49(0.45%)
16:08
上證指數
3594.78 +7.78(0.22%)
15:00
深圳成指
14444.86 -7.39(0.05%)
16:29
英國FTSE
7192.12 -30.98(0.43%)
21:01
法國CAC
6685.04 -20.57(0.31%)
21:01
德國DAX
15508.51 -14.41(0.09%)
21:01

延伸閱讀