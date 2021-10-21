【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】特斯拉創始人兼執行長馬斯克旗下兩家最大的公司，哪一家最受到長期投資青睞？摩根士丹利出具調查報告指出，大多數受訪的機構投資人和產業專家看好SpaceX的身價終將超越特斯拉，並認為SpaceX是比特斯拉更具吸引力的投資。

摩根士丹利分析師Adam Jonas出具報告指出，在經過調查和討論後，我們大多數客戶認為最終SpaceX的估值和重要性可能超越特斯拉。

特斯拉目前市值約為8580億美元，是全球身價最高的汽車製造商。CNBC本月稍早前報導，SpaceX在二次售股（secondary sale）後，估值達到1003億美元。

摩根士丹利在這項調查中，針對馬斯克旗下公司提出兩個問題，分別是「您認為目前哪一家公司是更具吸引力的投資」，以及「就長遠來看，您認為哪家公司有潛力成為一家更有價值的公司」。

在32份回覆中，有63%受訪者對這兩個問題都回答了SpaceX。

該大摩分析師表示，從我們的對話中，投資人對SpaceX的信心也隨著該公司在私募市場的估值大幅升高。投資人開始欣賞SpaceX可重複使用的發射架構在通訊、運輸、地球觀測和其他太空相關領域潛在的廣泛用途。SpaceX被認定是全球航太產業的「領導者」，根據CB Insights的數據，這樣的看法也體現在SpaceX飆升的估值上，使其成為全球估值第二高的未上市公司。

由於SpaceX已成功籌集數十億美元發展Starship和Starlink這兩大資本密集型的項目，近幾年來該公司的估值一路狂飆。

截至目前為止，SpaceX已經發射1,740顆Starlink衛星，全球14個國家超過10萬名用戶正在參與Starlink衛星網路的公測。這項服務的月費為99美元。

Starship是SpaceX正在開發的新一代大型火箭，未來在月球和火星任務中將用來發射載送貨物和人員的太空艙。SpaceX正在德州南部一處設施測試原型機，並已進行多次的短程試飛。

摩根士丹利在周一發布另一份報告中表示，不止一個客戶認為因為SpaceX，馬斯克可能成為第一位晉升「一兆美元」俱樂部的富豪。

(時報資訊)