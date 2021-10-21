全球品牌顧問公司Interbrand公佈的全球最佳品牌榜單，三星以746億美元品牌價值榮膺第五名，較去年成長20％。基於三星財務表現強勁、已恢復疫情前水準，今年品牌價值飆升20％，為2021年全球百大品牌平均品牌價值成長率的兩倍之多。
三星自去年首次打入前五，已連續二年名列此位，品牌價值創下自2013年最大增幅。
根據Interbrand報告，三星主要成長動能為：朝「顧客導向」管理體系轉型，其中亮點為成立全新顧客體驗（CX）團隊，優化消費者體驗與價值。也透過全球企業社會責任（CSR）願景－「共創未來！賦能予人」為出發點，推行一系列活動；並持續推動永續發展，號召全員參與的綠色倡議，例如電視產品採用環保包裝，及Galaxy Upcycling升級再造計劃。
三星也持續推出創新產品，如Galaxy Z Flip3、Neo QLED量子電視與Bespoke系列家電，穩定投資人工智慧（AI）、5G、自駕車、機器人等領域，引領先進技術發展。
三星電子行銷長李英熙（YH Lee）表示：「三星電子去年首次躋身全球前五強，今年品牌價值更創下自2013年最大增幅，達到兩位數的驚人成長，此成果令人無比振奮。我們將秉持顧客導向管理模式，持續聆聽消費者心聲，用以回報全球廣大消費者的熱情支持。」
三星電子連續第二年被《富比士》評選為2021年度全球最佳企業雇主，身為營運據點及員工遍佈全球的跨國企業，三星再次奪得最佳企業雇主榜首。
(時報資訊)
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