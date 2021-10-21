美股科技股熄火，台股21日開高後一度站上「萬七」（17,000點），隨即反壓再出籠而僅收小紅，外資匯入並轉買超，激勵新台幣升勢延續，但不脫前一個交易日區間，終場卻又見豬羊變色、由升轉貶，收在27.912元兌1美元，貶值0.1分，終結連續六個交易日漲勢，台北外匯經紀公司成交量9.19億美元。
外匯交易員表示，美股科技股漲勢暫歇，主要亞股有漲有跌，台股試圖一舉攻克「萬七」，卻未能如願，最後僅小漲1點至16,889點。儘管國際美元走強，新台幣升勢仍不受影響，開盤後即升破27.9元，盤中最高來到27.865元，主要是外資偏匯入，並轉為買超台股新台幣68億元，加上出口商進場拋匯支撐。
外匯交易員指出，老大（央行）就是硬要終結連續升勢，沒有什麼實質意義的尾盤作價，轉為僅微貶0.1分，收在全天最低價。目前國際金融市場樂觀中偏保守，漲高後回檔震盪格局不變，外資操作上也非單向加碼，仍有部份進場買匯，新台幣應是在原區間整理居多，短線若未再爆新的重大訊息，預料走勢將不變，暫維持在27元常態。
(時報資訊)
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