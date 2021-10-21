美國經濟疫後展現成長活力，美國高收益債市場違約率也維持在歷史相對低點。投信法人指出，在整體市場流動性極為充裕的環境下，高收益債的表現將會相對出色。
野村投信投資長周文森指出，未來3至6個月全球經濟逐步復甦，聯準會將反映經濟回溫與經濟正向循環，因此預計於11月減碼購債規模，但全球主要央行仍持續寬鬆貨幣政策，根據過去經驗，在整體市場流動性極為充裕的環境下，高收益債的表現相對出色。
野村基金（愛爾蘭系列）美國高收益債券基金經理人高聖時（Sterve Kotson）表示，美國後疫情時代展現經濟重啟的強勁成長，8月債券信用評等獲得調升的美國高收益債企業共39家，總金額為1,130億美元，美國高收益債進入升評循環將挾帶上漲動能。
高聖時指出，美國高收益債市場違約率截至9月24日為1.06％，維持在歷史相對低點，近期摩根大通也調降今年全年違約率預估至0.65％，預估明年全年違約率預估則為1.25％，低於過去長時間平均為3.0～3.5％，反映出發行美國高收益債企業漸佳的營運成果及強健的基本面，未來看好的趨勢值得投資人留意。
(時報資訊)
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