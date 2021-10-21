美國經濟疫後展現成長活力，美國高收益債市場違約率也維持在歷史相對低點。投信法人指出，在整體市場流動性極為充裕的環境下，高收益債的表現將會相對出色。

野村投信投資長周文森指出，未來3至6個月全球經濟逐步復甦，聯準會將反映經濟回溫與經濟正向循環，因此預計於11月減碼購債規模，但全球主要央行仍持續寬鬆貨幣政策，根據過去經驗，在整體市場流動性極為充裕的環境下，高收益債的表現相對出色。

野村基金（愛爾蘭系列）美國高收益債券基金經理人高聖時（Sterve Kotson）表示，美國後疫情時代展現經濟重啟的強勁成長，8月債券信用評等獲得調升的美國高收益債企業共39家，總金額為1,130億美元，美國高收益債進入升評循環將挾帶上漲動能。

高聖時指出，美國高收益債市場違約率截至9月24日為1.06％，維持在歷史相對低點，近期摩根大通也調降今年全年違約率預估至0.65％，預估明年全年違約率預估則為1.25％，低於過去長時間平均為3.0～3.5％，反映出發行美國高收益債企業漸佳的營運成果及強健的基本面，未來看好的趨勢值得投資人留意。

(時報資訊)

#美國高收益債 #聯準會

主要市場指數

紐約道瓊
35609.34 +152.03(0.43%)
05:04
S&P500
4536.19 +16.56(0.37%)
05:04
Nasdaq
15121.68 -7.41(0.05%)
05:16
費半指數
3374.22 -7.23(0.21%)
05:16
日經225
28708.58 -546.97(1.87%)
14:15
南韓KOSPI
3007.33 -5.80(0.19%)
17:03
香港恆生
26017.53 -118.49(0.45%)
16:08
上證指數
3594.78 +7.78(0.22%)
15:00
深圳成指
14444.86 -7.39(0.05%)
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英國FTSE
7192.12 -30.98(0.43%)
21:01
法國CAC
6685.04 -20.57(0.31%)
21:01
德國DAX
15508.51 -14.41(0.09%)
21:01

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