因應後疫情時代，全球供應鏈重組，客戶下單採工廠分散化、採購集中化、訂單多樣化的趨勢，石塑地板廠美吉吉-KY（8466）21日在法說會上指出，將進行產能分散計畫。未來中國產線支應歐洲、中國地區訂單生產。台南新廠則聚焦美國、台灣、東南亞等地客戶製造。
目前美吉吉在中國東莞有美哲、普隆二個廠；台南新廠則是目標2021年第四季完成建廠啟用、2022年第一季陸續投入生產。
中美貿戰、新冠肺炎疫情過後，美吉吉指出，未來的生產型態將以三種型態為主要趨勢，也就是工廠分散化（就近供應）、採購集中化（集中下單）、訂單多樣化（少量多樣）。供應商非常需要具有快速反應、彈性交貨的能力，才能爭取客戶的認同、下單。
面對全球生產新趨勢；美吉吉指出，供應商產能分散是必要的。目前集團的計畫是，中國二個廠供應歐洲、中國地區訂單。台南新廠則以滿足美國、台灣、東南亞等地客戶需求為主。
總投資金額達25.13億元的台南新廠，美吉吉指出，是以「產品集中化」、「規格簡單化」、「生產自動化」三大重點方針進行規畫，以建置SPC石塑地磚產線為主，較中國東莞廠既有SPC產線倍增。
台南廠在業務競爭佔有優勢的條件下，集中美國市場接單生產，降低美國重要客戶面臨政治風險影響正常營運的情況，並且發揮台灣在石塑地磚產業聚落較佳的優勢，以原料供應、技術支援、交通運送、採購彈性等多面向上達成品質、服務、交期等客戶期望目標。
(時報資訊)
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