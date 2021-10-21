股神威爆了！巴菲特今年押注美國運通（American Express）已賺進90億美元（約台幣2520億元），而這檔股票未實現收益總額至260 億美元（約台幣7280億），1998年巴菲特只花13億美元買下，經過20多年時間，投報率高達20倍。美國運通是巴菲特第三大持股，僅次於蘋果和美國銀行。
BusinessInsider報導，最新統計顯示，巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）持有美國運通1.52 億股，截至周三收盤，這些持股價值約273億美元，而波克夏當初只花了13億美元買下這些股份，至今投報率高達20倍。
美國運通股價周三上漲1.29%，收在179.60美元。隨著美國經濟從疫情中復甦，貸款違約風險已逐漸消退，該公司股價今年以來飆漲50%，帶動波克夏的持股價值今年暴增86億美元。
波克夏投資美國運通超過25年，自1998年以來就未曾調整過倉位，但這段時間透過股票回購，波克夏持股比例從11%激增至19%。
報導指出，巴菲特身為美國運通長期鐵粉，多次強調該公司的品牌價值和客戶關係。1960年代中期，沙拉油醜聞導致該公司股價腰斬之際，巴菲特更將自己合夥投資公司的40%資金買進美國運通，並在1980年給股東的信件中稱美國運通是一家「獨一無二」的公司。
美國運通是波克夏美國股票投資組合中的第3大持股，僅次於蘋果及美國銀行。據波克夏最新年度報告，蘋果和美銀今年分別上漲15%、55%，推升波克夏未實現收益來到
1000億美元與330億美元。
(時報資訊)
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