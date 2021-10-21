【時報-台北電】車王電(1533)係因本公司有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。9月營業收入2億2260萬元，稅前純益1566萬元，本期淨利1760萬元，每股盈餘0.18元。

　第三季營業收入7億3143萬元，稅前純益4150萬元，本期淨利4504萬元，每股盈餘0.45元。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

#車王電 #有價證券 #集中交易市場

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