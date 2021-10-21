【時報-台北電】麗臺(2465)有價證券近期達公布注意交易資訊標準，公告110年9月營收7.58億元，稅前淨利4400萬元，歸屬母公司業主淨利3200萬元，每股盈餘0.6元。110年第3季營收22.26億元，稅前淨利1.18億元，歸屬母公司業主淨利8800萬元，每股盈餘1.64元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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