【時報-台北電】創惟(6104)有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，公告110年9月營收3.21億元，稅前淨利8800萬元，歸屬母公司業主淨利7500萬元，每股盈餘0.84元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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