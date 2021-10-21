【時報記者張漢綺台北報導】服飾品牌廠米斯特國際(2941)前9月合併營收為2.43億元，年增37.75%，公司將於25日登錄興櫃，興櫃登錄價暫訂45元。
米斯特主要從事品牌服飾、鞋類及配件商品之設計開發與全通路銷售，2012年經營團隊創立原生電商品牌「Life8」，並於今年創立以原創與授權為主的圖T新品牌「ALL WEARS」，米斯特的核心價值在於電商版的SPA(Speciality Retailer of Private Label Apparel，自有品牌服飾商專賣店)，也就是服飾品牌業者從商品的開發、設計、製造、、行銷、廣告、販售全程參與的一條龍式流程，此舉可快速掌握消費者的喜好與市場動態，進而在商品的開發、設計、銷售以及各通路商品配售上做最機動、有效的控管，達到效率最大化、提升業績的目的。
米斯特董事長林瑞豪表示，融合快時尚品牌的SPA優勢，輔以線上、線下全通路的OMO（Online Merge Offline）營運模式，科學及數據化的創新營運，是米斯特勝過其他同業的重要關鍵。
目前包括ZARA、UNIQLO、GAP…等國際大廠也都採取這樣的經營模式，UNIQLO甚至透過有效的SPA數位轉型，與ZARA、H&M並列世界三大快時尚製造零售業。
除在產品開發與銷售上靈活應變外，OMO的營運模式也是讓米斯特營運成長的重要關鍵；米斯特是台灣第一家由電商延伸到實體通路的服飾品牌，2012年從原生電商品牌「Life8」起家，2016年起開設實體通路，並透過精準的數據分析管理系統，精準掌握各分點客戶類型，進一步提供符合消費者需求的產品，有效提升業績表現。透過逐步的調整與虛實整合發揮綜效，也讓米斯特2020年營收與獲利皆有明顯成長。
在商品開發部分，服飾類產品從設計到販售大約只要20天的時間，而鞋類產品大約1.5個月；米斯特每月可推出百款服飾、鞋類及配件，並透過精準的數據分析與管理系統，不僅可精準的了解消費者的購物型態，進行高效率的產品開發、廣告企劃與營運銷售，亦可藉由這樣的快速產品管理與生產模式，有效降低庫存，並加速產品上架時間。
米斯特2020年訂單數約有22萬筆，銷售商品數達56萬件，全年營收2.71億元，每股盈餘2.39元；2021年上半年營收1.57億元，較去年同期成長48.37%，稅後盈餘1180.9萬元，每股盈餘為，較去年同期成長102.17%。
目前米斯特全台實體門市25家，會員人數突破100萬人，是全台第一家全通路品牌電商IPO公司，未來，公司也將繼續夾帶SPA加乘OMO的核心競爭力，朝「多品牌，全通路」的策略目標邁進。
(時報資訊)
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