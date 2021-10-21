外媒引述知情人士透露，大陸互聯網科技企業字節跳動最早和最大投資者之一的海納國際集團，正在考慮出售約5億美元的字節跳動股份。

報導稱，由於大陸官方正大力整頓科技行業，這家美國投資公司開始尋求投資組合多元化。消息人士指出，海納國際集團原本的出價，是基於字節跳動的估值超過4,000億美元，但因未能成交，該公司之後下調了售價。

其中一名知情人士表示，字節跳動的另一位股東最近則依照3,600億至3,700億美元之間的估值，出售了股權。

面對官方全面整頓互聯網平台企業，字節跳動近日也傳出大規模進行組織架構調整並裁員70％，字節跳動之後也證實裁員消息屬實。

綜合陸媒報導，字節跳動從2020年年底開始開始對商業化團隊的組織架構及業務範圍做調整，其中溫州直營中心更是首波大幅裁撤的重點區域，有100多名員工被限令在2天內完成離職手續。除了商業化團隊以外，其他部門如字節教育、字節遊戲等業務，也都先後傳出裁員消息。

(時報資訊)