【時報記者任珮云台北報導】宏碁(2353)泛亞營運總部台灣區營運長張世欣表示，今年台灣5月疫情拉動NB銷售成績，5月銷售年增3倍，6月至9月雖然年增不及3倍，但仍都維持2位數以上年增。第四季到明年首季終端需求還都相當強勁，目前已經不是「後疫情時代」，而是「與疫情共存的新生活形態」。目前依然是零組件缺貨干擾出貨，通路庫存依然偏低。
企業使用環保筆電，有助於ESG的加分，宏碁首款環保筆電Aspire Vero己經開始鋪貨，4Q台灣地區的備貨量已達2000台。Acer Aspire Vero從機身到包裝以環保3R的概念(Reduce、Reuse、Recycle)打造，榮獲2021德國紅點包裝設計獎肯定。全機殼採用30% 再生塑料(PCR)製作，可減少約21%的碳排放，鍵帽亦採用50% PCR材質；更以100%可回收材質作為外包裝，除了大量使用回收材質，大幅降低塑膠使用量，同時可成為筆電立架，使用標準螺絲也讓裝置及零件可以輕鬆拆卸、維修、升級或回收。
Aspire Vero採用99%可回收的15.6吋FHD IPS霧面螢幕，搭載第11代Intel Core i5處理器與Intel Iris Xe顯示晶片，內建8GB RAM及512GB SSD，支援Wi-Fi 6以及1個USB Type-C、2個USB 3.2 Type-A連接埠，採用最新Windows 11作業系統，透過Acer全新VeroSense軟體選擇使用模式，根據不同使用情境優化效能和電池表現。Aspire Vero預計11月於宏碁專售店展開體驗活動。
(時報資訊)
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