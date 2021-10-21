【時報記者林資傑台北報導】行政院長蘇貞昌今（21）日在行政院會表示，金管會推動微型保單有助於強化社會安全網，但真正的弱勢族群往往連下一餐溫飽都有問題。請相關部會及地方政府研議編列預算，主動為轄管弱勢對象納保，並鼓勵保險業者擴大捐贈，使微型保險覆蓋率能再提高。
蘇貞昌聽取金管會「微型保險推動成效與展望」報告後表示，台灣商業保險市場蓬勃，去年總保費收入占GDP比率排名全球第二。但如何藉由政策導引填補現行社會福利及社會保險制度不足之處，使弱勢族群也能取得基本保險保障，非常重要。
而結合商業與公益的微型保單，讓經濟若是民眾能以銅板價獲得基礎保障，降低遭逢意外時對家庭經濟的衝擊。金管會亦與時俱進，逐次放寬、擴大承保對象，除了原有9類弱勢族群及其家人外，1月起再新增第10類族群，可再涵蓋17萬人。
在金管會與相關部會、地方政府及保險業者共同努力下，微型保單累計投保人數自2009年最初的334人，迄今已達109萬人。若以有效契約人數計算，則自2016年的23萬人倍數成長至今年6月底的48.9萬人，為普惠金融的具體實踐，亦有助強化社會安全網。
不過，蘇貞昌認為，即便微型保險投保人數有所成長，但真正的弱勢族群往往連定期繳交社會保險保費、甚至下一餐溫飽都有問題，遑論投保一般商業保險。因此，後續請相關部會及地方政府研議編列適當預算，主動為所管弱勢對象納保。
蘇貞昌指出，目前原民會、輔導會及桃園市等地方政府已有編列，請金管會善用相關機制持續推廣，並引導保險業者持續藉由捐贈再加以擴大，多協助經濟弱勢民眾及家庭納保，也是善盡企業社會責任的一環，希望大家共同努力，讓微型保險覆蓋率能再提高。
(時報資訊)
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