【時報記者王逸芯台北報導】三星電子今(21)日宣布，再度登榜Interbrand 2021年全球最佳品牌第五名，品牌價值較去年成長20%。

根據全球品牌顧問公司Interbrand報告顯示，三星以746億美元品牌價值榮獲第五名，較去年成長20%。基於三星財務表現強勁、已恢復疫情前水準，今年品牌價值飆升20%，為2021年全球百大品牌平均品牌價值成長率的兩倍之多。

三星是在去年首次打入前五，已連續二年名列此位，品牌價值創下自2013年最大增幅。

根據Interbrand報告，三星主要成長動能為朝「顧客導向」管理體系轉型，其中亮點為成立全新顧客體驗（CX）團隊，優化消費者體驗與價值；透過全球企業社會責任（CSR）願景「共創未來！賦能予人」為出發點，推行一系列活動；以及持續推動永續發展，號召全員參與的綠色倡議，例如電視產品採用環保包裝，及Galaxy Upcycling升級再造計；持續推出創新產品，如Galaxy Z Flip3、Neo QLED量子電視與Bespoke系列家電；穩定投資人工智慧(AI)、5G、自駕車、機器人等領域，引領先進技術發展。

三星電子行銷長李英熙表示，三星去年首次躋身全球前五強，今年品牌價值更創下自2013年最大增幅，達到兩位數的驚人成長，此成果令人振奮，未來三星將秉持顧客導向管理模式，持續聆聽消費者心聲，用以回報全球廣大消費者的熱情支持。

(時報資訊)