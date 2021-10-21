今年前三季繳出營收35億元好成績的聚和國際（6509），在新冠肺炎疫情之後，因疫苗和製藥細胞培養相關的生技製程用料，需求看好，已經完成發行國內第五次無擔保轉換公司債，募集3.3億元資金，除了降低負債比，也將用以逐步擴產，預估可比現有產能再增加10％到15％，助攻營收。
聚和執行副總經理鄭仲生21日表示，2020年COVID-19爆發之後，聚和的高純度精密化學品，因為屬於疫苗和製藥時，細胞培養相關的生技製程用料，因此，需求大增，能見度已經看到年底，明年的客戶採購合約，陸續洽商中。
聚和累計今年前9月營收約35.24億元，比去年同期的26.87億元，年增31.58％，距離去年全年營收35.88億元，近在咫尺。
鄭仲生指出，由於過去擴大產能的投資，拉高了負債比率，因此，此次發行國內第五次無擔保轉換公司債，得標加權平均價格為110.12元，以3,000張計算，約可募得3.30億元，用以償還銀行借款，部份則繼續擴增產能。
他說，因客戶端需求強勁，苗和製藥時，細胞培養相關生技製程所需的高純度精密化學品，一直無法滿足客戶需求，未來，高雄大寮廠擴充產能之後，高純度精密化學品將比既有產能增加10％到15％。
(時報資訊)
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