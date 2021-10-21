【時報-台北電】花旗標售案近來勞資糾紛不斷，除了爆出花旗竟然要求所有潛在買家簽訂密約，要求除非是得標者，否則三年內不能雇用花旗員工之外，據指出，花旗工會已在今日以工會名義，向金管會提出另一份新陳情，這份陳情和花旗銀行要求員工簽署「棄權同意書」有關。

據消息來源指出，花旗銀行為了平息內部員工的反彈聲浪，因此提出了新的「獎金制度」，並且在18日以內部郵件發送到各員工，花旗人資透過信件向全體員工表示，這份獎金制度的目的是為了「鼓勵員工繼續支援公司業務」，但要領獎金之前，必須要在10天內，簽署一份「棄權同意書」，尤引起花旗員工矚目之處在於，這份棄權同意書要求，必須要同意將所有對於花旗集團相關的「請求權」，全部作「概括式的拋棄」，而且員工要履行保密，且不可對公司有負評，且員工要同意一旦有「參與不當行為」、「違反花旗慣例」、或「違反花旗可能負有的其他義務」時等多項失權事件時，即使是簽了這份同意書，也不見得能拿到獎金，同時，花旗有權力可以在12個月內，把原本發出去的獎金給追回。

對此花旗工會則不滿指出，工會在16日召開成立大會，但資方卻在18日發出這封信，同時這份棄權同意書還要求同仁必須在10天內簽署，條款中英文夾雜非常不清楚之外，限時10天讓員工根本連找法律顧問的時間都沒有，而且上述要放棄的事項非常籠統，全由資方來自由心證認定，實在不公平。

對於花旗在還沒賣出前就有接二連三的勞資糾紛，全國金融業聯合工會總會指出，不論是先前向潛在買家要求簽訂密約來封殺員工向外找工作的權益，逼使員工只能留在原地動彈不得，或是上週花旗新向員工提出要簽署「棄權同意書」的獎金制度，都是前所未見，數十年來國內金融圈的併購案，這些都前所未聞，因此全金聯再向金管會提出呼籲，希望金管會本於主管機關的權責好好了解花旗這些作法是否已嚴重傷害了員工權益保障。

而對於花旗要求國內多家金融業者簽訂的這份密約，許多與花旗有所接觸的銀行業者私下發出不滿之聲。一位金融業高層指出，連同只進入第一輪談判的潛在買家，都已簽署這份密約，國內有簽署這份不得在三年內雇用花旗員工的銀行業者，至少有10家以上的業者，而且最早從5月份起，就已開始有銀行業者下令「全面暫停和花旗員工面談的相關接觸！」

另一位金融業高層則表示，花旗口口聲聲說「沒有禁止員工去談」，但問題是，當簽了這份密約之後，即使花旗沒禁止員工去談：「只要簽了這份密約的金融業者沒人敢跟花旗的員工談！」而這些業者都是國內的消金大咖，信用卡、理財等都是，花旗員工想換工作，一定是先找這些業者，但卻因此落得到處碰壁的下場，不要說花旗員工，金融同業也很看不下去，但礙於「合約」卻敢怒不敢言，金融業者指出，當然花旗之所以如此，是怕員工都跑光，到時候會影響到買方的出價，但這種作法形同「拿員工的權益交換更高的賣價」，現在只能期待金管會在這場交易中，好好為員工權益把關。（新聞來源：工商即時 朱漢崙）

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