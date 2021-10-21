【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周四開局下挫。中國房地產業者再次出現令人不安的發展，以及歐企財報喜憂參半的表現，皆影響到歐股市場買氣。
周四泛歐Stoxx 600指數早盤跌2.20點或0.47%，為467.87點，從前一個交易日的近六周高點回落。
在重磅新聞衝擊下，亞洲主要股市疲軟。房地產開發商中國恆大宣布，26億美元的資產出售計畫觸礁。
歐股的礦業股、汽車股、工業股領跌；市場逐漸對接下來的企業財報感到不安。
瑞士工業工程公司ABB跌3.4%。該集團下調全年銷售預期，並警告零件的短缺問題。
富豪汽車跌2.1%。該公司雖然第三季獲利超乎預期，但警告晶片短缺將持續，可能傷害重型卡車的生產活動；而該卡車業務一方面則迎來強勁需求。
巴克萊跌0.6%。該英國銀行報出強勁的第三季表現，股價卻不如意。
聯合利華漲1.2%。該消費性產品巨頭為抵禦成本上升，上調了產品售價，致使第三季銷售成長優於預期。
(時報資訊)
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