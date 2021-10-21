【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周四開局下挫。中國房地產業者再次出現令人不安的發展，以及歐企財報喜憂參半的表現，皆影響到歐股市場買氣。

　周四泛歐Stoxx 600指數早盤跌2.20點或0.47%，為467.87點，從前一個交易日的近六周高點回落。

　在重磅新聞衝擊下，亞洲主要股市疲軟。房地產開發商中國恆大宣布，26億美元的資產出售計畫觸礁。

　歐股的礦業股、汽車股、工業股領跌；市場逐漸對接下來的企業財報感到不安。

　瑞士工業工程公司ABB跌3.4%。該集團下調全年銷售預期，並警告零件的短缺問題。

富豪汽車跌2.1%。該公司雖然第三季獲利超乎預期，但警告晶片短缺將持續，可能傷害重型卡車的生產活動；而該卡車業務一方面則迎來強勁需求。

　巴克萊跌0.6%。該英國銀行報出強勁的第三季表現，股價卻不如意。

　聯合利華漲1.2%。該消費性產品巨頭為抵禦成本上升，上調了產品售價，致使第三季銷售成長優於預期。

(時報資訊)

#歐股 #中國房地產

主要市場指數

紐約道瓊
35609.34 +152.03(0.43%)
05:04
S&P500
4536.19 +16.56(0.37%)
05:04
Nasdaq
15121.68 -7.41(0.05%)
05:16
費半指數
3374.22 -7.23(0.21%)
05:16
日經225
28708.58 -546.97(1.87%)
14:15
南韓KOSPI
3007.33 -5.80(0.19%)
14:32
香港恆生
26017.53 -118.49(0.45%)
16:08
上證指數
3594.78 +7.78(0.22%)
15:00
深圳成指
14444.86 -7.39(0.05%)
16:26
英國FTSE
7195.93 -27.17(0.38%)
16:31
法國CAC
6676.35 -29.26(0.44%)
16:31
德國DAX
15489.61 -33.31(0.21%)
16:31

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