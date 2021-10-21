大陸房地產企業財務危機在全球資本市場持續發酵。國際評級機構惠譽21日表示，在修訂標準後，已將包括富力地產、佳兆業集團、融創中國等29家大陸房地產開發商列入評級觀察名單。
惠譽稱，列入評級觀察名單，代表這些公司的評級可能會因新的或修訂的標準生效後而有所變化。
惠譽表示，並非所有發行人的評級都會在觀察名單的決議後調整；大多數的評級下調可能僅限於將評級下調一級或修改評級展望，但如果行業基本面仍然疲軟或流動性情況惡化，某些發行人的評級下調程度可能更嚴重。惠譽將在6個月內審查所有列入觀察名單內的發行人。
這29家房地產開發商還包括中國金茂、旭輝控股、中國奧園、龍湖集團、融信中國、禹洲集團、合景泰富等。
(時報資訊)
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