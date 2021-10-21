富邦金（2881）現金增資公開承銷4,932萬股，於今（21）公開抽籤，中籤率為9％，以今日富邦金收盤價74.8元計算，潛在套利空間1.59萬元。

富邦金雖受到董事長蔡明興從國外返國確診新冠肺炎，造成股價下跌，不過，今日股價止跌回升，收在74.8元大漲0.6％，相較於公開承銷價格每股58.9元來看，抽中現增的投資金等於帳上現賺1.59萬元。

富邦金此次現增參與公開抽籤合格案件為54萬7,429件，每位投資人可抽1張，今日公開抽籤結果中籤率為9％，現增撥款時間為10月29日，主辦承銷商為台新證券。

此外，富邦金丙特現增此次公開承銷3,166.6萬股，每股價格為60元，同樣也是預計10月29日撥款，總合格申購數為25,580件，因此中籤率為100％。

(時報資訊)

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