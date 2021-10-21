近期各部會振興經濟優惠券，如國旅券、藝FUN券、農遊券等已開出身分證末兩碼或三碼的幸運得主，不少民眾感嘆自己的身分證號碼不給力難中獎，台北凱達大飯店趁勢推出中獎機率較高的「身分證優惠」，大方加碼千元，入住直接送、用餐滿額加碼送。
業者表示，適逢11月24日為台北凱達大飯店的4周年慶，因此推出「凱達週年慶對對樂」活動，活動時間為10月27日至11月30日止，凡身份最末碼任一碼有1、2或4，於台北凱達飯店官網以及電話語音訂房，或於家宴中餐廳、百宴自助餐廳用餐滿額2999元，即贈送千元的消費券（含2張500元的住宿與餐飲抵用券，贈品恕無法累贈，限下次消費金額滿2000元以上方可使用1張）。
(時報資訊)
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