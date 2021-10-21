【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因韓國貿易數據亮眼，激勵韓股走高。但市場擔憂中國大陸恒大是否還有未爆彈之下，21日KOSPI收3,007.33點，跌5.8點或0.19%，呈現連2黑。同時，韓元也走貶。

　三星電子與SK海力士分別跌0.14%與1.63%，而LG化學因獲利回吐而跌4.05%。網路雙雄的Naver第3季淨利大增近4成，收漲0.74%。外資買超424億韓元。

　21日，韓國公布10月前20日的出口數據，較2020年同期飆升36.1%，市場對供應鏈斷鏈一事也較沒這麼憂心。

　 Daishin證券認為，憂的是中國大陸恒大集團後市發展，喜的是韓國10月前20日貿易數字亮眼，可暫時紓解中國大陸能源吃緊以及供應鏈問題。

　美元兌韓元價位在1,177.2，韓元貶0.25%。

(時報資訊)

#韓股 #恒大 #KOSPI

主要市場指數

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南韓KOSPI
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16:31

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