【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)集團積極布局搶攻電動車發展商機，旗下FII工業富聯(601138.SH)與雲高科技在「2035 E-Mobility Taiwan台灣國際智慧移動展」中，宣布推出「電動車雲服務軟體市集」，展現強大服務整合實例，盼攜手打通電動車任督二脈。
工業富聯表示，電動車的發展將取決於輕量化、智慧化2個關鍵。由5G加上邊緣運算（MEC）及電動車應用，將成就未來車智慧。運用5G及MEC技術透過海量連結，達到完整的自主對應，配搭可靠的技術合作再輔以大數據運算，才能成就未來車智慧。
此次工業富聯將高效能運算應用研發團隊技術結合雲高科技，開發推出「電動車雲服務軟體市集」。其中，「電動車影像及傳感器等行車資料管理平台」使管理者易於檢視車輛紀錄相關資料，有效管理車輛使用狀態。
而「電動車軟體演算法開發平台」則可在記錄車輛資料之際，同時建立軌跡資料集，直接在平台上利用資料及選取所需運算資源，進行標記檢視及訓練等功能，來強化機器學習，為未來的進階駕駛行為做準備。
對於一般用路人而言，「行車演算法仿真驗證平台」提供更安全的功能設計，開發者可利用平台既有模型，模擬安全範圍、以及道路風險等現實駕駛條件，讓用路人提早了解路況，提早因應。
至於「第三方廠商軟體上架服務」則提供第三方廠商特約上架自家軟體服務，以充實平台內容，並使平台整體解決方案更為加值，使「電動車雲服務軟體市集」可展現出高度先進智慧及優異的整合應用。
雲高科技指出，電動車聯網體系就像人的神經系統提供行動指令，電力則像血液，若沒有電力，則擁有再高的智慧也無法行動，顯見電動車電源管理至為重要。
對此，雲高科技偕同工業富聯高效能運算應用研發團隊，共同開發區域型電力預估需求系統，可模擬台電每日電力預估提供備轉需求量，並與裕電EMS雙系統雙向電力資訊交換傳輸，完善整體解決方案。
工業富聯及雲高科技表示，在軟體定義車輛（SDV）的未來，藉由各自在資通訊（ICT）產業的優勢條件，以開放平台概念提供電動車在智能駕駛、智能網關、智能座艙等軟體應用開發支援，也呼應鴻海集團宣示以軟體定義企業為核心思維的轉變。
(時報資訊)
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