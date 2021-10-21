遠東百貨周年慶今（21日）有5店同步登場，搭上振興五倍券帶動消費力道，推出持紙本五倍券全館當日單筆滿3000元送2200元優惠，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、遠百花蓮各館有不少「振興升值五告好康」商品陣容，人氣強強滾，當日業績相較去年同期成長5%。
今年周慶由台中大遠百領軍從9月23日起跑，第2波即日起至10月24日；遠百信義A13、板橋大遠百、桃園、新竹大遠百、花蓮今起至11月9日展開；寶慶、嘉義、台南大遠百、高雄大遠百是10月28日至11月16日接手；板橋中山11月17日至12月06日壓軸。
周慶期間各館化妝品9折起加贈品、內睡衣8折起加贈品、百貨服飾7折起。今接棒的遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、遠百花蓮信心十足，希望業績衝出10%以上成長。
遠百信義A13在VIP預購時便開紅盤，受到五倍券、國慶連假加持，看好今年國際精品消費趨勢、鞏固VVIP主顧客群，引進頂級精品Cartier打造全新「The Cartier Box」期間限定概念店、法國精品鞋品Repetto形象概念店，加上既有的AUDEMARS PIGUET、CHANEL、Gucci Timepieces & Jewelry、Chloé、BALLY完善精品陣容，吸引30幾位的百萬、千萬頂級刷手現身，人潮與買氣雙重爆發，首戰告捷。
入秋首波冷空氣報到，替秋冬換季購物潮加溫，帶動遠百信義A13冬季服飾熱銷、業績成長，尤以精品、化妝品、潮流服飾為前3名。今起周慶開跑，看好後續買氣，預期人潮可再上漲2成。
板橋大遠百搭配五倍券超優回饋火力全開，祭出滿千送百、信用卡、行動支付、HAPPY GO送點數等活動，更有好禮抽獎；且響應參加新北市政府推出「新北振興加倍奉還」，提供總價值50萬元十足抵用券當抽獎獎品，凡於新北市消費滿額，就有機會抽中抵用券，在板橋大遠百、遠百板橋中山店全館消費可十足抵用，另還有發票登錄抽汽車等活動。
此外，板橋大遠百10月20日至11月1日舉辦「台南美食大補帖」，精選台南數十家優質攤商，有台南古法製程的松稜糖燻滷味、台南百年好店的周氏泡菜、起吃來像冰淇淋的減糖里沙貝蕾馬卡龍、黑白木耳露養生飲專賣店O卡桑、提倡保健新觀念的楗康盒子、主推滴雞精的友善小農全家牧場、台南超人氣的手指泡芙、台南將軍的黃金牛蒡、丹莉蛋捲以及台灣第一家蓮花產品瑞康生醫等。
遠百桃園今開打，降溫及雨勢絲毫不減買氣，周慶首日限定商品全數秒殺，寢具、家電、化妝品明星商品搭配百貨促銷及振興優惠利多，讓民眾狂掃貨，像是皇室羽毛工坊「義大利萬針繡花床組」雙人原價2萬8000元、優惠價2999元，還有飛利浦氣炸鍋XXL高規版原價21900元、對折價1萬990元都造成瘋搶。目前餐飲整體業績表現也非常亮眼，首日可望帶動業績成長1成。
另，遠百桃園周慶有紙本五倍券全館單筆消費滿3000元享2200元抵用券（可累贈）；使用數位五倍券全館單筆滿5000元送500元抵用券（不累贈），民眾出示遠百APP會員及綁定數位振興券標章畫面即可兌換。數位綁定五倍券可獲500元好食券，在咖啡輕食如哈根達斯、岩島成、星巴克、八蒜包、潤米、21世紀及主題餐廳藏壽司、開飯、古拉爵、牛角燒肉、翰林茶館、大戶屋、八坂丼屋、香草工坊使用。10月21日起民眾全館單筆滿3000元加贈美食即享券，館內餐飲可享最低5折優惠。
新竹大遠百、遠百花蓮因五倍券集結給力，新竹大遠百今在紙本五倍券加持下，業績突破預期，預購期間紙本券兌回較去年7月成長近150%。其中，家電、寢具床墊及婦嬰用品有集資合購的情況，目前以單筆3000元紙本五倍券計算，贈送已達上萬筆，後續在周慶特惠組助攻下，期望業績持續看漲。
遠百花蓮今尚未開館就有民眾排隊入場，為的就是搶購首日限量商品，除了多組化妝品優惠組合外，更有民眾喜歡的進口橄欖油箱購優惠；開館不到1小時就有民眾持超過5萬元的紙本五倍券買OSIM按摩椅給長輩；加上花蓮首間「小米之家快閃店」，現場民眾絡繹不絕。今年度目標業績4.2億元，預估將可成長超過15%。
(時報資訊)
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