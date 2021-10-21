如果你的黃金投資部位已經住套房了，可能無法期待2000美元/盎司的價位很快會到。然而，星展銀行（台灣）財富管理21日表示，金價走勢和美元有反向現象，強勢美元應該到2022年第二季緩和，有助於支撐黃金價位回神，自認為是穩健型的投資人可以在資產配置中，把目前黃金占比約4％，往上調到5～9％，在槓鈴式策略投資中，於槓鈴的兩端布局長期成長型題材股票和收益型資產，並適度配置黃金作為避險工具，金價2022年第一季有機會走升到2000美元/盎司。

黃金在新冠疫情初期被視為最佳避險工具，2020年8月曾一度攀上2060美元/盎司，今年來的價位最高只到1950 美元，近三個月都在1800美元之下盤旋，使得先前買入的投資民眾一直在等待反彈，近期財管、投顧界對金價的評估都僅限於1750～1780美元區間盤整。

星展銀分析，通膨數據持續超過預期並達近20年來高點，引發對通膨敏感的資產類別關注。然而，實質利率仍為負值，大宗商品和金融相關股票是對抗通膨較佳工具。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，美國和歐洲的經濟重啟，推升經濟成長和通膨；而在成熟市場穩健復甦的同時，包含亞洲在內的新興經濟體則受到疫苗覆蓋率偏低的影響，經濟復甦腳步較慢，使得新興市場和成熟市場表現呈現分岐。

考量美歐市場企業獲利回復將持續為股市提供支撐，星展也維持美國和歐洲股市表現優於亞洲股市的看法。面對中國近期採取經濟封鎖以及對特定行業實施監管的政策變化，星展對中國市場短期謹慎但長期仍然看好。

(時報資訊)