上證綜指21日早盤維持震盪偏強走勢，創業板指則是小幅衝高後回落翻綠，煤炭類股明顯回暖，保險、銀行、券商等大金融類股集體走強，稀土永磁、儲能、北交所概念表現活躍。
午後三大指數持續走弱，北向資金累計流入近人民幣（下同）140億元。類股方面，汽車整車類股午後持續低迷，磷化工類股依舊強勢，互聯網電商概念股拉升。總體而言，市場蹺蹺板效應明顯，個股跌多漲少。
截至收盤，滬指漲0.22％，報3,594.78點，成交額達4,536億元；深成指跌0.05％，報14,444.86點，成交額達5,394億元；創指跌0.17％，報3,279.49點，成交額達1,936億元。
從盤面上看，煤炭、磷化工等相關類股漲幅居前。工業母機、綠電、半導體概念股跌幅居前。
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