上證綜指21日早盤維持震盪偏強走勢，創業板指則是小幅衝高後回落翻綠，煤炭類股明顯回暖，保險、銀行、券商等大金融類股集體走強，稀土永磁、儲能、北交所概念表現活躍。

午後三大指數持續走弱，北向資金累計流入近人民幣（下同）140億元。類股方面，汽車整車類股午後持續低迷，磷化工類股依舊強勢，互聯網電商概念股拉升。總體而言，市場蹺蹺板效應明顯，個股跌多漲少。

截至收盤，滬指漲0.22％，報3,594.78點，成交額達4,536億元；深成指跌0.05％，報14,444.86點，成交額達5,394億元；創指跌0.17％，報3,279.49點，成交額達1,936億元。

從盤面上看，煤炭、磷化工等相關類股漲幅居前。工業母機、綠電、半導體概念股跌幅居前。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
35609.34 +152.03(0.43%)
05:04
S&P500
4536.19 +16.56(0.37%)
05:04
Nasdaq
15121.68 -7.41(0.05%)
05:16
費半指數
3374.22 -7.23(0.21%)
05:16
日經225
28708.58 -546.97(1.87%)
14:15
南韓KOSPI
3007.33 -5.80(0.19%)
14:32
香港恆生
26017.53 -118.49(0.45%)
16:08
上證指數
3594.78 +7.78(0.22%)
15:00
深圳成指
14444.86 -7.39(0.05%)
16:26
英國FTSE
7195.93 -27.17(0.38%)
16:31
法國CAC
6676.35 -29.26(0.44%)
16:31
德國DAX
15489.61 -33.31(0.21%)
16:31

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