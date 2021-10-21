由客家委員會推出的「客庄券2.0」，上周已抽10萬744名得獎者，今日下午再抽出第二波，若身分證後2碼或後3碼與開出號碼一致，即可獲得500元客庄券，此輪預計抽出9萬7983名幸運者，中籤者將於明日上午8點30分後陸續收到由共通平台發送的「中籤簡訊」，也可至共通平台查詢是否中籤，提醒民眾使用期限於110年11月中旬至111年4月30日。

第二輪抽出的中獎號碼為：11、439、841、052、206、161、457、205、012、293、446、589。

(時報資訊)

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