【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國運輸部長Pete Buttigieg周三表示，他認為只要新冠疫情還在，卡車貨運業受阻的情況就會一直持續下去。

　Buttigieg周三接受媒體訪問，當被問及卡車貨運業司機短缺的問題時，他表示，只要這場大流行病不結束，這個系統就會受到干擾和衝擊。

　日前他曾表示，由於許多公司都陷入種種阻礙，供應鏈問題可能一直持續到2022年。

　國際評級機構穆迪周三表示，美國供應鏈承受的壓力還需要一些時間才會消退。穆迪並表示，運輸成本增加，以及大宗商品和消費品短缺將使消費者物價面臨上漲壓力。

上周美國總統拜登宣布了延長港口營運時間、要求民間企業配合，以及增加卡車司機等三大措施，盼藉此舒通可能打亂美國年終節日購物季的供應鏈堵塞問題。

(時報資訊)

#美國 #卡車 #貨運 #供應鏈 #購物季

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