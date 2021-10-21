【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國運輸部長Pete Buttigieg周三表示，他認為只要新冠疫情還在，卡車貨運業受阻的情況就會一直持續下去。
Buttigieg周三接受媒體訪問，當被問及卡車貨運業司機短缺的問題時，他表示，只要這場大流行病不結束，這個系統就會受到干擾和衝擊。
日前他曾表示，由於許多公司都陷入種種阻礙，供應鏈問題可能一直持續到2022年。
國際評級機構穆迪周三表示，美國供應鏈承受的壓力還需要一些時間才會消退。穆迪並表示，運輸成本增加，以及大宗商品和消費品短缺將使消費者物價面臨上漲壓力。
上周美國總統拜登宣布了延長港口營運時間、要求民間企業配合，以及增加卡車司機等三大措施，盼藉此舒通可能打亂美國年終節日購物季的供應鏈堵塞問題。
(時報資訊)
35609.34
+152.03(0.43%)
05:04
4536.19
+16.56(0.37%)
05:04
15121.68
-7.41(0.05%)
05:16
3374.22
-7.23(0.21%)
05:16
28708.58
-546.97(1.87%)
14:15
3007.33
-5.80(0.19%)
14:32
26017.53
-118.49(0.45%)
16:08
3594.78
+7.78(0.22%)
15:00
14444.86
-7.39(0.05%)
16:26
7195.93
-27.17(0.38%)
16:31
6676.35
-29.26(0.44%)
16:31
15489.61
-33.31(0.21%)
16:31
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：