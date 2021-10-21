靠加密貨幣致富！美國內布拉斯加州一名31歲男子在2017年，開始利用上班的午休時間投資比特幣等加密貨幣，2020年爆發疫情時，擔任護理人員的他休息時間也跟著變少，考量到自己只要花5分鐘進行交易，就能進帳1天的薪資，最終決定辭職，成為全職交易者，如今已獲利7位數美金。
根據美國《商業內幕》（Insider）報導，道根（Josh Dorgan）原本是一名兒科護理師和醫院部門經理，2017年他看到報導指出，比特幣價格已突破2千美元，也讓他決定研究數位貨幣，並利用上班的空閒時間交易加密貨幣，道根表示「儘早投入加密貨幣市場，能擁有一個巨大的賺錢機會」。
不過2020年因疫情爆發，道根工作變得相當忙碌，工作時鮮少有空閒時間進行交易，「我每天坐在辦公室裡賺幾百美元，但在午休時間進行交易，僅要5分鐘就能賺到我1天的薪資，這對我來說，非常難熬」，因此在去年8月，道根聘請一名財務顧問，並確保自己有足夠的預備金後果斷辭職。
道根成為全職交易者後，透過傳統投資市場與比特幣（BTC）、萊特幣（LTC）和以太幣（ETH）等加密貨幣市場，獲利金額至少100萬美元（約新台幣2788萬），如今道根還買了一間湖畔度假屋，且有更多時間能陪伴兒子，閒暇時可以動手裝修房子或騎水上摩托車，他也提到，「雖然很想念在醫院照護孩子們的時光，但如今我也可以透過教導如何進行市場操作等方式幫助其他人」。
(時報資訊)
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