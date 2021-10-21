時報-10/21上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)

項目 10/21 10/20 漲跌

一號國際白銀(公斤) 5031 4932 +99

二號國際白銀(公斤) 5016 4917 +99

三號國際白銀(公斤) 5001 4902 +99

鈀粉99.95%(公克) 483 488 -5

銠粉99.95%(公克) 3310 3310 -

釕99.95%(公克) 136 136 -

銥99.95%(公克) 1170 1170 -

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

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