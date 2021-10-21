【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】受到中國大陸恒大股票重挫、日本月底大選結果未明朗以及成本上升侵蝕企業獲利等不利消息影響。周四日經指數大跌近2%，收在28,708.58點，跌546.97點。同時，東證收2,000.81點，跌26.86點或1.32%。
隔夜美股那斯達克指數疲弱，引發日本科技類股遭拋售，至於日本新相岸田文雄是否會釋出利多措施來活絡日股，也是股民所期盼的。
相澤證券認為，執政的自民黨可能會贏得眾議院多數席位，但尚不清楚該黨是否會祭出符合市場預期的政策。此外，在成本高漲，油價屢破新高以及供應鏈斷鏈下，企業下半年表現也受到市場質疑。
債台高築的中國大陸恒大地產，在香港上市的股票21日暴跌12%。前兩周，恒大因財務問題，遭到主管機關勒令停止交易。
半導體機台製造商東京威力科創跌幅最大且拖累日經表現，收跌4.61%。成衣大廠迅銷跌2.98%，手中滿是全球科技新創公司股票的軟銀跌2.06%。
同時，航空公司收跌2.1%表現最差，因為英國新冠疫情似有升溫趨勢。
隨著原油價格大漲，石油相關類股異軍突起。立邦塗料漲0.59%，此前這家全球第4大塗料業者表示，將收購同業Cromology。
(時報資訊)
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