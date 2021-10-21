【時報-台北電】宏觀(6568)取得富邦金融控股股份有限公司丙種特別股之相關資訊，股息率年利率3%，每七年重設一次，不可累積，交易數量200萬股，每單位價格60元，交易總金額1.2億元，富邦金與公司為非實質關係人，取得之具體目的為公司資金之運用。

　迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)，數量204萬5262股，金額1億2271萬5720元，持股比例0.61%。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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