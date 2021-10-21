陳時中出席衛環委員會備詢

全台至11月1日維持疫情警戒標準為第二級，但也有鬆綁部分口罩規定，不過，仍須維持實聯制、保持社交安全距離。國民黨立委蔣萬安今(21日)在質詢衛福部長陳時中時指出，如果11月降級，實聯制還會持續嗎？有沒有規劃會持續到什麼時候？衛福部長陳時中說，規劃是到明年中，當然隨時都會來檢討。消息曝光後，立刻引發網友熱議，有人就批「這東西真的有用？」「根本沒在檢查是有個屁用」。

陳時中今在衛環委員會備詢時表示，實聯制最大效果是做於個別疫調的快速，確實現在個案很少，怎麼樣在個案減少時減輕整理費用，需要時又能及時啟動，是現在思考的問題，但目前還沒有很好的解方，不過現在個案越來越少，確實有討論必要。

蔣萬安追問，若11/1後警戒再降級，實聯制還會持續嗎？有這可能嗎？陳時中，會再持續一段時間，尤其是在降級時更要挺住，因為每一次改變管制方法就有可能有一波偷藏的隱形傳播出來，如果停下再啟動可能會太慢。對此，許多網友在《中時新聞網》、《批踢踢》、《YAHOO新聞》相關報導底下留言，其中多數是「罵聲一片」，有網友批「又勞民又傷財」、「現在店家都睜一隻眼閉一隻眼了」、「爆發就怪民眾又鬆懈了，好方便啊」、「又不強制，也不監督店家落實，也無罰則」。

還有網友認為這是沒用又擾民的措施，也有人以自身經驗分享，實名制已經無實名了，最近出入超商跟菜市場以及一些買家商店，個人是守規矩的民眾，後續看到超多人根本視無物般進入，還有做假動作的也很多，商家根本沒在理會，本是賺錢先...。不過，也有網友表達支持，「推！這樣才可以追蹤足跡」。

網友留言。(取自批踢踢)

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