【時報-台北電】大陸A股三大指數今日開高後偏空收場，僅滬指獨守高檔、收漲0.22%。A股三大指數晨盤攜手開高後，創業板指首先遭空頭擊落，盤面上，煤炭類股熱燒，保險、銀行、券商等金融相關類股也齊力挺升，稀土永磁、儲能、北交所概念表現活躍，惟上半場仍僅滬指獨守高檔。午後，空頭續占上風，三大指數持續走弱，汽車整車類股下行，磷化工族群維持強勢，互聯網電商族群拉升，總體個股跌多漲少。截至收盤，滬指漲0.22%、深證成指跌0.05%、創業板指跌0.17%。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
【時報-台北電】大陸A股三大指數今日開高後偏空收場，僅滬指獨守高檔、收漲0.22%。A股三大指數晨盤攜手開高後，創業板指首先遭空頭擊落，盤面上，煤炭類股熱燒，保險、銀行、券商等金融相關類股也齊力挺升，稀土永磁、儲能、北交所概念表現活躍，惟上半場仍僅滬指獨守高檔。午後，空頭續占上風，三大指數持續走弱，汽車整車類股下行，磷化工族群維持強勢，互聯網電商族群拉升，總體個股跌多漲少。截至收盤，滬指漲0.22%、深證成指跌0.05%、創業板指跌0.17%。(編輯整理：李慧蘭)
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