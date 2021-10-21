【時報-台北電】大陸A股三大指數今日開高後偏空收場，僅滬指獨守高檔、收漲0.22%。A股三大指數晨盤攜手開高後，創業板指首先遭空頭擊落，盤面上，煤炭類股熱燒，保險、銀行、券商等金融相關類股也齊力挺升，稀土永磁、儲能、北交所概念表現活躍，惟上半場仍僅滬指獨守高檔。午後，空頭續占上風，三大指數持續走弱，汽車整車類股下行，磷化工族群維持強勢，互聯網電商族群拉升，總體個股跌多漲少。截至收盤，滬指漲0.22%、深證成指跌0.05%、創業板指跌0.17%。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
35609.34 +152.03(0.43%)
05:04
S&P500
4536.19 +16.56(0.37%)
05:04
Nasdaq
15121.68 -7.41(0.05%)
05:16
費半指數
3374.22 -7.23(0.21%)
05:16
日經225
28708.58 -546.97(1.87%)
14:15
南韓KOSPI
3007.33 -5.80(0.19%)
14:32
香港恆生
26017.53 -118.49(0.45%)
16:08
上證指數
3594.78 +7.78(0.22%)
15:00
深圳成指
14444.86 -7.39(0.05%)
16:26
英國FTSE
7195.93 -27.17(0.38%)
16:31
法國CAC
6676.35 -29.26(0.44%)
16:31
德國DAX
15489.61 -33.31(0.21%)
16:31

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