【時報編譯張朝欽綜合外電報導】儘管晶片短缺阻礙了生產，但卡車強勁需求，推升了富豪汽車(Volvo)第三季核心獲利超越預期。
富豪表示，零組件短缺和貨運能量匱乏，導致生產中斷和成本增加。富豪警告，預計在卡車生產和集團其他部門都會出現進一步的供應中斷問題。
儘管復甦力道強勁，但富豪第三季銷售和調整後獲利仍低於疫情前水準。
富豪預計2021年歐洲重型卡車新車註冊數量將在28萬輛，明年將增加到30萬輛。並預期美國卡車市場今年將來到27萬輛，2022年將成長到30萬輛。
富豪先前對歐洲和美國在今年的卡車銷售市場預測，皆約落在29萬輛。
富豪的業務涵蓋重型卡車、營建設備、巴士、引擎和私家轎車等，第三季調整後營業利益上升到94億瑞典克朗(約10.9億美元)，高於去年同期的72.2億瑞典克朗，也優於分析師預期的88.7億瑞典克朗。
半導體短缺帶給製造業很大麻煩，特別是汽車業，也阻礙了富豪去滿足卡車部門的強勁需求。
賓士卡車部門曾在上月表示，由於晶片短缺阻撓了生產腳步，預計未來一年卡車銷量將低於預期。
(時報資訊)
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