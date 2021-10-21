【時報-台北電】哲固(3434)有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。9月營業收入9287萬元，稅前淨利873萬元，稅後純益699萬元，每股盈餘0.31元。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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