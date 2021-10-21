【時報-台北電】晶宏(3141)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告110年9月營業收入2.9億元，稅前淨利1.19億元，歸屬母公司業主淨利1.04億元，每股盈餘1.31元。(編輯整理：龍彩霖)

(時報資訊)

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