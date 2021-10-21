【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】國際貨櫃碼頭服務公司（ICTSI）一位高層表示，由於卡車短缺等物流問題加劇供應鏈堵塞的情況，以及貿易活動復甦帶動貨運量增長，全球貨運將面臨「相當長時間」的中斷。

　由於居家防疫引爆對零售商品的需求，以及塞港導致貨櫃船和貨櫃供應受到衝擊，最近幾個月來全球各地都面臨嚴重的供應瓶頸。這樣的情況在美國等主要零售市場尤其嚴竣，數十艘船仍然卡在美西洛杉磯港和長堤港外，無法卸貨。

　全球主要港口業者ICTSI企業部門負責人Christian Gonzalez表示：「我認為至少在港口和陸運方面，這是一場會拖很久的危機，尤其是在像美國這樣的地方，情況將非常艱難」。

Gonzalez表示，從跨太平洋的角度來看，如此混亂的情況將維持一段時間，這不是在這個系統中投入更多船隻就能解決的問題，這只會加劇阻塞和延誤的情況。如此龐大的貨物處理需求使各地港口都備感壓力，而聖誕節之前的傳統物流旺季已經受到影響。

(時報資訊)

#ICTSI #供應鏈

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