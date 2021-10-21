【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】國際貨櫃碼頭服務公司（ICTSI）一位高層表示，由於卡車短缺等物流問題加劇供應鏈堵塞的情況，以及貿易活動復甦帶動貨運量增長，全球貨運將面臨「相當長時間」的中斷。
由於居家防疫引爆對零售商品的需求，以及塞港導致貨櫃船和貨櫃供應受到衝擊，最近幾個月來全球各地都面臨嚴重的供應瓶頸。這樣的情況在美國等主要零售市場尤其嚴竣，數十艘船仍然卡在美西洛杉磯港和長堤港外，無法卸貨。
全球主要港口業者ICTSI企業部門負責人Christian Gonzalez表示：「我認為至少在港口和陸運方面，這是一場會拖很久的危機，尤其是在像美國這樣的地方，情況將非常艱難」。
Gonzalez表示，從跨太平洋的角度來看，如此混亂的情況將維持一段時間，這不是在這個系統中投入更多船隻就能解決的問題，這只會加劇阻塞和延誤的情況。如此龐大的貨物處理需求使各地港口都備感壓力，而聖誕節之前的傳統物流旺季已經受到影響。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：