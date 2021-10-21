【時報-台北電】雲品(2748)為償還國內第一次無擔保轉換公司債執行賣回之本金，董事會決議現增1500萬股，每股面額10元，發行價格待定價後另行公告。並訂定現金增資認股基準日為11月23日，最後過戶日為11月18日，11月19日~11月23日停止過戶。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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