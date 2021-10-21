【時報編輯葉時安綜合報導】周三美股漲多於跌，道指、標普指數逼近高點，周四台股開漲16.64點報16904.46點，台積電站上600元高檔，航海、半導體、電子、金融齊揚領漲下，搭配元宇宙概念股題材，大盤再度重回16900、萬七關，10點半衝上17026.89點，勁揚逾百點，朝季線、半年線邁進，然電子、半導體熄燈，航海、車用消風，整數關卡追價意願轉弱、指數漲幅收斂，由傳金接棒穩盤，午後台積傳火警，股價翻黑拖累，台股拉回平盤震盪，終場收漲1.69點或0.01%，報16889.51億元，成交金額3083.64億元，量能略增逾3000億元，16900、萬七無功而返，仍站穩月線。外資再轉買超，10月來仍賣超515.26億元。
周三台股ADR一片綠，台積電ADR跌1.17%、日月光ADR跌1.13%、聯電ADR跌1.88%、中華電信ADR跌0.68%。周四台股權值股方面，權王台積電(2330)上午在平盤上方緩步，一度登603元、重返600元大關，中午傳出南科再生水廠火災，股價紅翻黑，收跌0.33%至596元，600元得而復失。晶圓雙雄的聯電(2303)開低後盤中數度翻紅，仍收跌1.19%至58元。鴻海(2317)收漲0.47%至108元，面板雙雄友達(2409)、群創(3481)震盪收不同調。
高價股方面，股王矽力-KY(6415)收持平至4100元，而股后再度換人做，力旺(3529)攻上漲停2340元，持平歷史高價，一舉超越信驊(5274)收在2305元股價，暫時結束信驊短短不到一個月的股后生涯，兩個股僅差35元，力旺今年來股價上漲1745元，漲幅高達2.93倍，大立光(3008)收跌0.97%至2045元，守住兩千價位。千金股，譜瑞-KY(4966)、旭隼(6409)、AES-KY(6781)紅潤，富邦媒(8454)翻紅，僅祥碩(5269)信心受挫，世芯-KY(3661)一度觸及1005元漲停價，突破前波1000元新歷史高價，曾重現十千金榮景，然世芯-KY漲幅收斂、收漲7.43%至983元，獲外資圈重返千金共識的聯發科(2454)也上揚1.33%至913元，蓄勢向千元叩關。創意(3443)、智原(3035)亦沾光新股后，分寫下盤中新天價、14年來高價，然智原隨後遭空方狙擊而收跌。
上市類股漲幅1%以上依序為鋼鐵1.73%、造紙1.18%、營建、電纜，皆由傳產包辦，當中新鋼(2032)、彰源(2030)、燁興(2007)、運錩(2069)、基泰(2538)、宏盛(2534)等均漲逾半根漲停板。金融、航運分漲0.48%、0.29%，航運成交比重降至8.64%，1成都不到，BDI指數反彈，但該類指後繼無力，陽明(2609)、長榮(2603)收漲約1%，萬海(2615)收小落寞。富邦金(2881)甩董座確診陰霾，開盤不久即翻紅走揚；華票(2820)、群益期(6024)力漲逾6%。電子、半導體同樣午後消風，收跌0.24%、0.26%，成交比重雙升至66.54%、38.18%；類指跌幅超過0.5%是電子零件、食品、油電燃氣，跌幅居前三，其中電子零件成交比重略降至10.04%，守1成占比。
比特幣衝破6.6萬美元創新高，僅青雲(5386)飆鎖漲停，映泰(2399)、承啟(2425)小紅，麗臺(2465)拉回平盤，撼訊(6150)、微星(2377)、技嘉(2376)小黑，華擎(3515)更大跌7%超過。特斯拉第3季財報佳但有3變數，加上車用題材漲多停歇，新能源車、車電概念股漲跌互見，德微(3675)漲停，偉詮電(2436)、健策(3653)、朋程(8255)、公準(3178)、智伸科(4551)、和勤(1586)、車王電(1533)、康舒(6282)等續奔馳，順德(2351)、晶焱(6411)、信邦(3023)、統振(6170)、怡利電(2497)、健和興(3003)、貿聯-KY(3665)、和大(1536)等股價拋錨先熄火。
近日最夯「元宇宙」，概念股持續向上攻堅，宏達電(2498)爆量連2噴漲停，鎖48.25元登波段高，成交量僅次於群創，威盛(2388)、亞信(3169)、鈺創(5351)、揚明光(3504)也齊力敲邊鼓。IC設計利多一籮筐，外資喊買升價的群聯(8299)站上月線收紅，愛普*(6531)、虹揚-KY(6573)、迅杰(6243)等漲停作收，敦泰(3545)則觸及漲停後收斂漲幅，外資唱衰的聯詠(3034)翻黑。太空產業起飛，精剛(1584)飛上漲停，納台灣指數公司中小型A級動能50指數的無敵(8201)也急拉漲停。
今日外資(不含外資自營商)買超68.665億元，投信買超0.4722億元，自營商買超7.166億元，三大法人買超76.30億元。5日均線16832.93點，10日均線16671.71點，20日均線16758.7點。5日RSI為65.64，10日RSI為54.35。法人技術面分析，隨著指數逼近季線與半年線，表現仍恐承壓，推估短線在16600點至17100點間震盪。第一金投顧指出，電子年底旺季，加上疫苗覆蓋率，振興券也發放，相較道瓊逼近新高，台股相對位置仍低，預期大盤將跟上，惟盤面量能仍不足，且萬七後將碰到前波套牢賣壓，指數空間不大，績優股將脫穎而出，優先選基本面佳、法人站在買方個股，投信關注者為尤。
(時報資訊)
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