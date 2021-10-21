香港大學展開有關新冠疫苗「混打」的研究近日有初步進展。香港疫苗顧問專家委員會成員、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅今（21）日透露指，初步研究顯示混合接種BNT和科興疫苗整體上安全有效，目前正等待部分未完成的抗體測試結果。

香港大學的「混打」研究對象主要是免疫系統受損或受抑壓人士。所有參與研究的人士，都會打BNT疫苗作為第三劑加強劑。孔繁毅指，大約一半研究對象在接種第二劑疫苗後半年內抗體水平都跌至很低，甚至是陰性。他認為，無論接種科興抑或BNT，都有需要打第三針，只是時間先後的問題。

香港疫苗顧問專家委員會成員、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅。（中新社）

孔繁毅建議港府應集中火力，鼓勵未接種的長者打針，相信如果長者接種率高，港府一定會在短期內制訂讓民眾接種第三針加強劑的方案。

(時報資訊)