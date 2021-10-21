【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中澳關係惡化後，在北京放寬進口限制以期解決電力短缺問題時，印尼便躍身為中國大陸最大的海外煤炭供應者，故9月的出貨量也創下歷史新高。
官方資料顯示，來自印尼的焦煤、做為動力原料的煤炭，以及汙染性高的褐煤，9月進口量超過2100萬噸，高出8月的1700萬噸近25%左右。同時，也占中國大陸所有進口總量的3分之2。
在與澳洲政府政治關係交惡後，中國大陸買家就被迫得找尋其它管道，來填補原澳洲的燃料進口缺額。而印尼，就是這位幸運兒。
因自6月以來需求飆升，印尼煤炭價格已創歷史新高。約4個月前，北京政府亦曾承諾會增加煤碳進口量，但經過數月努力後終究難力挽狂瀾，以致全中國大陸目前出現電力危機。
原先是想，或許蒙古能夠供應更多像澳洲所生產，並且供應大煉鋼廠之優質煤炭。不過，因為受限於疫情，這個中國大陸北方鄰國將出口量定在100萬噸以下。
2020年底，在切斷與澳洲長期供應臍帶下，中國大陸與印尼達成了1項3年燃料供應計畫，金額約為15億美元。文載，印尼會供應大量的低價褐煤，中國大陸雖省了銀子，但不環保的褐煤卻會傷害生態環境。
彭博社報導，因來自另位客戶印度的需求減少，使得印尼勢必可供應中國大陸更多的煤炭。不過最近幾個月，因印尼採礦作業受制於大洪水以及新冠病毒，因此，印尼將會以供應本地內需市場為主。
煤炭交易業者表示，本周有種印尼產的低價煤碳每噸價位在160美元至170美元之譜，遠高於10月初的的110美元至120美元價位。由於印尼供應量尚未充裕，故產業交易員指出，天公不做美下，印尼正增加產能，以滿足中國大陸所需之量。
(時報資訊)
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