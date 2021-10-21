【時報記者郭鴻慧台北報導】杏國(4192)6年時間燒了近20億元的新藥SB05PC全球胰臟癌三期試驗解盲失敗，主要療效指標未具顯著差異。董事長李志文略帶沉悶的表示，雖然對分析結果感到可惜，不過，在這項實驗中也發現有些有利的個案，未來將會看看那個次族群有利，再持續評估後續的開發策略。他語氣一轉說，杏輝(1734)每年大約有4億元左右的獲利養杏國，接下來花費就不會這麼多，預期明年度獲利就能正常的呈現。

杏國母公司杏輝指出，目前持有杏國股權約62%，據2021Q2財報顯示，杏輝期末持有杏國的帳面金額僅占杏輝個體總資產不逾9%，此次臨床試驗項目只是杏國開發產品之一，若扣除杏國損失後，集團仍在持續的獲利與成長中，此次臨床統計分析結果對杏輝醫藥集團的影響有限。

杏輝集團董事長李志文指出，雖然對杏國今日的臨床統計分析結果感到可惜，但單一臨床試驗結果並不足以充分反映未來新藥開發的成敗。杏國21日凌晨收到所委託的國際研究開發機構逾七千頁報告，李志文說，團隊還未仔細探討所有的細節，未來將針對七千多頁臨床試驗統計數據進行細部分析及討論，訂定SB05PC後續開發策略。

新藥開發需要大筆投注時間與資金成本，杏輝雖對杏國今日所接獲的單次臨床統計分析結果感到可惜，但單一臨床試驗結果並不足以充分反映未來新藥開發之成敗，更何況杏國已建立了完善多元的pipeline，加上杏國所擁有之EndoTAG-1技術平台與相關新藥轉量產技術，其仍有機會發展出台灣的新藥價值。

(時報資訊)

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