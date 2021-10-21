社群軟體Instagram今（21日）公布多項功能更新，包括可以直接使用電腦版發文，不限只透過App軟體，此外，擁有兩個不同帳號的用戶，現在也可以共享同一篇貼文，甚至編輯、創作影音內容，讓用戶使用上更加便利，最新功能最快在本周就會上線。
綜合外媒報導，Instagram持續厚實照片、影片應用的功能性與完善度，經過數個月的測試，Instagram終於在本周的更新中新增電腦版發文的功能，不只能發布照片，還能分享長度約1分鐘左右的短影音，對有意透過桌機、筆電進行發文的創作者來說更為方便。
此外，Instagram也會新增共同創作功能，允許兩位用戶可以共同編輯貼文及影片，使用時，其中一名用戶可以在發文時標註邀請另外一位創作者加入，就能一同編輯，另外貼文的相關數據也會共享，兩邊的粉絲也會看到同樣的貼文。
不過共同創作的功能現階段只會開放給特定用戶，Instagram官方尚未針對全球用戶開放此功能。此外，Instagram也推出一些新特效可以用在 Reels 短影音，包括有些「致敬」TikTok 的「動態歌詞」和「超級節拍」，讓用戶能更快速地創作特定類型的影片。另外，IG 也開放用戶，可以在貼文時啟用非營利性質的募款活動。
外媒《TNW》社群媒體總監Matt Navarra在個人推特上表示，「新的Instagram可以讓大家透過電腦發布及編輯貼文。」從Matt Navarra曝光的照片也可以看到，用戶可以透過電腦版選擇濾鏡及尺寸等。
(時報資訊)
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