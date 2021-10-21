【時報-台北電】高興昌(2008)將於110年10月22日14：00召開法說會，地點位於高雄市鼓山區中華一路318號(公司二樓)。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#高興昌 #鋼鐵股 #法說會

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀