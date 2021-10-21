【時報-台北電】全球最大的鐵礦石生產和出口商巴西礦業(Vale) 表示，由於價格低迷，該公司第四季鐵礦砂產量將減少400萬公噸，若價格持續未見起色，2022 年可能將減產1200~1500 萬公噸。因巴西與澳洲出貨量減少，供應吃緊的情況下，致國際鐵礦石價收揚。
周三(10/20) 62%國際鐵礦石價約漲0.8%，65%國際鐵礦石價約漲0.8%，58%國際鐵礦石價約跌0.4%；美國62%鐵礦石約漲0.77%，而英國62%鐵礦石CFR約漲0.02%。
大連期交所11月鐵礦石期約漲0.4%，近月焦煤持平，焦炭約跌8.1%；上海期交所近月螺紋鋼約跌3.1%，熱軋板捲約跌1.8%，不鏽鋼約跌1.6%。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）
(時報資訊)
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