隨著兩岸相繼申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)，日本媒體《產經新聞》發表多篇報導，除分析各國對中國大陸與台灣申請加入的態度外，《產經新聞》還呼籲日本政府發揮領導力，實現台灣參與CPTPP。報導還訪問我國經貿談判總代表鄧振中，鄧呼籲CPTPP儘早成立「台灣入會工作小組」，也希望日本政府能力挺台灣，更談到福島食品進口的3原則。
報導分析，台灣最擔心的莫過於北京透過外交與經濟力量向會員國施壓，以攔阻台灣進入CPTPP。台灣官員表示，誠如總統蔡英文曾說過的，台灣在過去5年付出很多努力，都是為了滿足CPTPP的嚴格標準。相較之下，北京根本不具備加入CPTPP條件。
官員強調，北京對CPTPP的真正目的是封鎖台灣。由於明年輪值國為新加坡，而該國又已表態歡迎北京的加入，讓台灣更擔心自己申請加入會在2022年畫上休止符。
由於今年輪值國為日本，《產經新聞》呼籲日本應發揮領導力，實現台灣加入CPTPP的心願。
※CPTPP凸顯美中矛盾
報導指出，在台灣與大陸相繼申請加入後，11個參與國的態度備受關注。儘管美國並非會員國，但很可能出招阻撓北京，相關談判勢必凸顯出美中之間的矛盾。
就東南亞會員國來看，北京對這些國家的遊說似乎奏效，多個東南亞TPP成員對大陸的申請積極表態。馬來西亞期盼北京參與以提高雙邊貿易與投資，在南海與大陸有衝突的越南也期待雙方經濟合作。
不過，與北京頻頻衝突的澳洲則顯現謹慎態度。澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）更強調，北京加入必須符合貿易自由化等高標準原則。
在美洲國家方面，包括智利與墨西哥都吐露歡迎北京的態度；但是，2020年7月生效的《美墨加協議》規範，如果任一國與非市場經濟國家達成自由貿易協定，《美墨加協議》就會取消，這可能成為美方槓桿，敦促加拿大與墨西哥阻撓大陸的加入。
※鄧振中：沒理由禁止福島食品進口
台灣經貿談判總代表鄧振中則憂心北京攔阻台灣加入。他強調，加入CPTPP是台灣在國際貿易自由化的趨勢中，避免遭到邊緣化的必要措施。過去由於大陸的政治阻撓，讓台灣加入國際貿易或與他國進行自由貿易協定談判時，都面臨相當困難，加入CPTPP對台灣而言無疑是避免前述問題的一大機會。
他也憂心，北京先加入CPTPP會讓台灣入會更不利。「我們沒有別的選擇，只能步步為營」。過去5年台灣已針對法制、勞工權益與環境保護進行各種準備工作。他呼籲，CPTPP盡快成立「台灣加入工作小組」，而日本等自由民主國家也能提供支援。
然而，加入CPTPP不可避免面臨福島食品進口問題；鄧表示，不違背民眾健康、依據科學與符合國際標準下，沒有理由禁止福島食品進口。他也希望能盡早與日本政府談判解決該問題。
(時報資訊)
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