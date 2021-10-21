AZ混打BNT方案來了！衛福部長陳時中今提到第13輪疫苗接種計畫，表示將開放第一劑AZ疫苗接種超過10周的民眾混打BNT，而且是開放全年齡，預計會在11月上旬推出。

陳時中今赴立法院衛環委員會進行施政報告，提到先前衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）決議可讓第一類至第三類對象混打「AZ＋mRNA疫苗」，且兩劑施打間隔時間需達8周，後續將視情況開放其他對象混打，如今衛福部規劃在第13輪開放民眾混打。

陳時中透露，第13輪預計會開放已接種完第一劑AZ疫苗滿10周的民眾混打BNT，且所有年齡層都可以混打。而第13輪預計會提供AZ、莫德納與BNT疫苗，最快會在11月上旬推出。

指揮中心統計，目前國內累計接種2092萬995劑，人口涵蓋率65.00％，劑次人口比89.29％。

(時報資訊)